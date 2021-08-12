Вчера Минфин провел два безлимитных аукциона, на которых инвесторам были предложены 8-летний ОФЗ-26237 и 15-летний ОФЗ-26240. На первом из них регулятор разместил ОФЗ-26237 на 56,0 млрд руб. при соотношении спроса и фактического объема размещения на уровне 1,9x. Доходность по цене отсечения составила 7,16%, на 4 бп выше уровня вторичного рынка до аукциона и на 5 бп выше уровня закрытия вторника. Всего было удовлетворено 210 заявок, на пять крупнейших из которых пришлось 40% от общего объема размещения, а на самую крупную – 16%. Доля неконкурентных заявок составила 26,7%.

Спрос на ОФЗ-26240 был ниже, однако Минфин продал бумаги примерно на такую же, как на первом аукционе, сумму (54,6 млрд руб.) при соотношении спроса и фактического объема размещения на уровне 1,2x. Доходность по цене отсечения составила 7,37%, что на 3 бп выше уровня вторичного рынка до аукциона и на 5 бп выше уровня закрытия вторника. Минфин удовлетворил целых 483 заявки, однако 55% размещенного объема пришлось на пять крупнейших и 37% – на самую большую из них. Доля неконкурентных заявок составила 24%.

Объем размещения на уровне 110,6 млрд руб. в совокупности с премиями на уровне 20 бп к «старой» кривой – несомненный успех для регулятора. На вторичном рынке короткие и среднесрочные бумаги выросли в доходности преимущественно на 1–2 бп, тогда как длинные выпуски прибавили в доходности до 4 бп. Главным аутсайдером стал 15-летний ОФЗ-26240 (YTM 7,36%), потерявший в цене 0,3 пп при росте доходности на 4 бп. Судя по всему, инвесторы ожидали, что Минфин предоставит более низкую премию, поэтому после завершения аукциона на вторичном рынке началась распродажа бумаги. Спред на отрезке 2–10 лет расширился на 1 бп, до 21 бп, а спред на отрезке 5–10 лет остался на уровне 14 бп. Торговая активность практически не изменилась по сравнению с предыдущим днем – оборот в сегменте ОФЗ на МосБирже составил 39,2 млрд руб. Самая высокая активность наблюдалась в длинных выпусках – на их долю пришлось две трети оборота. Облигации других стран EM показали разнонаправленную динамику. ОФЗ вошли в число бумаг, показавших чуть более слабую динамику, в частности, отстав от длинных бенчмарков Мексики (-3 бп в доходности) и ЮАР (без изменений), но опередив 10-летние облигации Бразилии (+12 бп).

Согласно информации, представленной в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ, в июле доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла на 0,9 пп, до 19,9%. Доля системно значимых кредитных организаций на первичном рынке повысилась с 45,7% в июне до 51,5% в июле, тогда как доля нерезидентов и дочерних компаний иностранных организаций снизилась на 0,7 пп, до 21,7%. На вторичном рынке нерезиденты в июне–июле выступили нетто-покупателями, тогда как системно значимые банки были нетто-продавцами. ЦБ РФ отмечает, что самым высоким спросом у нерезидентов пользовались 10-летние бумаги. Между тем, согласно опубликованной вчера статистике, инфляция в России за очередную неделю была нулевой, однако наши экономисты обращают внимание на то, что это значение соответствует достаточно высокой аннуализированной инфляции с корректировкой на сезонность – 7,2%, на 3,5 пп выше, чем по итогам предыдущей недели.