В период c 3 по 9 августа индекс потребительских цен не изменился в соответствии с данными Росстата, что приблизило расчетную оценку годовой инфляции к отметке 6.30% г/г. Основным триггером замедления темпов инфляции выступило сезонное падение цен на фрукты и овощи, однако рост цен на многие несезонные продовольственные и непродовольственные товары в составе потребительской корзины продолжился. Отдельно стоит отметить устойчивый рост цен на бензин и дизельное топливо (+0.3% н/н).

До следующего заседания Банка России осталось 4 релиза недельных отчетов Росстата. В случае сохранения нулевой инфляции за счет «дефляционных» факторов (сезонного снижения цен на продукты питания) годовая оценка может удержаться в пределах 6.4% г/г. На наш взгляд, это позволит укрепить аргументы для сохранения регулятором ставки на уровне 6.5% на заседании 10 сентября.