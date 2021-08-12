В четверг, 12 августа, российский рынок открыл торги с роста, несмотря на неоднозначный внешний фон.

Накануне основные фондовые индексы США обновили максимумы, кроме отставшего NASDAQ Composite. Азиатские биржевые площадки поменяли настроение и завершили день преимущественно на отрицательной территории, а европейские — преимущественно на положительной. Рубль проявляет устойчивость, а котировки Brent повернули на север и вернулись на уровень выше $70,5 за баррель.

К 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается 0,34%, до 3890,63 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС растет на 0,69%, до 1669,07 пункта.

Сегодня — день отчетности ритейлеров. По итогам I полугодия выручка X5 Retail Group по МСФО выросла на 9,5% в годовом сравнении, EBITDA повысилась на 7,1%, а чистая прибыль увеличилась на 3,5%, до 25,296 млрд руб. Бумаги компании теряют 0,3%.

Ритейлер Fix Price в первом полугодии нарастил выручку г/г на 28,1%, EBITDA увеличилась на 24,1%, прибыль за отчетный период выросла на 8,6%, до 9,8 млрд руб. Компания также объявила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию и повысила прогноз по открытию магазинов в этом году до 730. Бумаги Fix Price растут на 0,8%.

«Полюс» (+0,5%) представил операционные результаты за I полугодие 2021 года. Во II квартале компания увеличила общий объем добычи золота на 13% в поквартальном сравнении, а в годовом сопоставлении — снизила на 3%, до 671 тыс. унций.

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи к середине дня отметились акции онлайн-ритейлера OZON (+1,74%) и горнодобывающих компаний «Полиметалл» (+1,19%) и «АЛРОСА» (+1,02%). В отстающих — энергетики: «Россети» (−1,41%) и «Интер РАО» (−0,99%), а также золотодобывающий Petropavlovsk (−1,34%) и металлургическая «Северсталь» (−0,88%).

В течение дня пройдут заседания советов директоров «Роснефти» (−0,14%), «Соллерса» (+0,49%) и «РУСАЛа» (−0,34%). «РУСАЛ» может рассмотреть вопрос возврата к выплате дивидендов, однако в связи с введением экспортных пошлин на алюминий, шансов на это мало.