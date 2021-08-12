По данным Минфина, в результате исполнения по итогам июля Федеральный бюджет вновь оказался профицитным (116 млрд руб.), накопленный с начала года профицит бюджета достиг 890 млрд руб.

Уплата НДД вызвала значительный рост доходов… Ключевым фактором для сохранения профицита послужил активный рост доходов – сразу на 14% м./м. (это необычно много) – на фоне всплеска нефтегазовых поступлений (+50% м./м. с исключением сезонности). Рост ненефтегазовой части доходов был умеренным – 2% м./м. Как и в апреле, повышение поступлений нефтегазового сектора в бюджет связано с уплатой НДД – это квартальный налог, активная уплата которого началась с этого года (из-за чего его пока трудно исключить из сезонных колебаний).

…тогда как расходы подскочили на исполнении социальных расходов. На этом фоне не так явно бросается в глаза ускорение расходов бюджета, а они выросли на 13% м./м. при обычных месячных темпах +/- 5% м./м. Такая нестандартная динамика связана с исполнением социальных расходов (+36% м./м.), что, как мы полагаем, объясняется реализацией последнего пакета антикризисных мер, озвученных Президентом в рамках апрельского послания Федеральному собранию (в частности выплаты с 1 июля детям, растущим в неполных семья, и единовременная выплата школьникам с августа)