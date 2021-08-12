В лидерах роста к середине сессии были бумаги Аптек 36 и 6 (+2,62%) и котировки Polymetal (+1,27%). В лидерах снижения пребывали акции ВТБ (-1,74%) и бумаги ИнтерРАО (-1,56%).

Поддержку акциям Polymetal в четверг оказывали новости о небольшом увеличении веса компании в индексе MSCI Russia. С технической точки зрения акции Polymetal, аналогично котировкам золота, остаются под среднесрочным понижательным давлением, об актуальности которого можно говорить как минимум до закрепления выше сопротивления 1650 руб. (район средних полос Боллинджера дневного и недельного графиков). Бумаги от дальнейшей сильной просадки пока удерживает вчерашний коррекционный отскок золота, а также близость мартовского минимума 1445,5 руб. В целом, однако, ADX все еще указывает на преобладание нисходящего тренда и риски отскока от краткосрочного сопротивления 1565 руб. До закрепления котировок золота выше района 1800-1840 долл./унц. рост бумаг Polymetal также будет затруднительным.