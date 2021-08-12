В начале торгов рубль активно снижался из-за ухудшения внешнего фона. Однако на старте основной сессии российская валюта стала быстро укрепляться благодаря восстановлению глобальных площадок и нефти.

Несмотря на позитивные инфляционные данные, вышедшие вчера в США, развить более устойчивое восходящее движение инвесторам мешает непростая ситуация с пандемией. Однако российская валюта демонстрирует относительную силу, что обусловлено вероятным притоком зарубежных средств в рублевые активы.

Производственная инфляция в США существенно превысила прогноз, ускорившись в июле. Однако на фоне ослабления потребительской инфляции в прошлом месяце инвесторы пока надеются, что восстановление после ущерба от пандемии цепочек поставок и в целом производственной сферы позволит подавить инфляционный всплеск. С учетом совпавшего с ожиданиями количества обращений за пособием по безработице в США статистика оказала лишь небольшое и кратковременное давление на рынки.

Развивающиеся валюты в начале дня проявляли слабость, испытав резкое снижение незадолго до старта европейской сессии из-за восходящего импульса доллара. Однако вскоре он просел, вызвав рост в секторе, большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию предыдущих четырех сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI вновь переписал трехнедельный минимум, но затем совершил рывок вверх, торгуясь в умеренном плюсе.

После восходящего импульса рубль вновь стал сдавать позиции, реагируя на умеренное снижение нефтяных котировок. Однако американская экономическая статистика оказала поддержку нефти, одновременно спровоцировав просадку доллара, что вернуло рубль к укреплению.

Нефть не смогла развить успех

Нефть с открытия находилась под умеренным давлением, корректируя мощное восходящее движение, произошедшее вчера вечером. Незадолго до старта европейской сессии котировки совершили рывок вверх, обновив вчерашний максимум, но вскоре резко снизились. Сейчас Brent торгуется немного выше уровня $71.

Давление на нефтяные цены и многие сырьевые товары оказало возобновление во второй половине дня укрепления доллара. Кроме того, МЭА в августовском отчете понизило прогноз мирового роста спроса на нефть в 2021 г. на 100 тыс. б/с., правда, повысив аналогичный показатель следующего года на 200 тыс. б/с. К тому же ОПЕК в ежемесячном отчете увеличила оценку роста поставок в 2021–2022 годах из стран, не входящих в картель.

Доллар пытается вернуть утраченные позиции

Американская валюта в четверг совершает разнонаправленные движения, пытаясь скорректировать сильный провал, произошедший вчера во второй половине дня. К текущему моменту индекс доллара (DXY) переписал дневную вершину, торгуясь сейчас в небольшом плюсе немного ниже уровня 93 п.

Европейская валюта также сегодня консолидируется, к текущему моменту пара EUR/USD обновила минимум сессии в рамках коррекции мощного восходящего движения второй половины предыдущих торгов. Сейчас пара торгуется с нулевым изменением около значения 1,174.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера пробила нижнюю границу краткосрочного восходящего канала и сегодня приближалась к области поддержки 73,24–73,3, резко отскочив от нее. Пока часовая свечка не будет закрыта под отметкой 73,24 руб., более вероятно возобновление роста и по меньшей мере еще одна попытка закрепиться над уровнем 74 руб.