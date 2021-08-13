S&P 500 достиг нового максимума с объемом торгов, значительно ниже среднего, поскольку рынки сфокусировались на положительных экономических данных, игнорируя негативные заголовки Covid.

Основной индекс акций США вырос на +0.3%. Шесть из 11 секторов выросли, причем в лидерах роста были Healthcare (+0.8%) и Technology (+0.6%). Циклические Energy, Industrials и Materials снизились. Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на +0.4%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 упал на —0.3%.

Что касается экономических данных, количество обращений за пособиями по безработице упало до 375,000, в соответствии с оценками, и на 12 000 меньше, чем на предыдущей неделе. Рынки отреагировали сдержанно на данные, которые показали еще один шаг вперед в восстановлении рынка труда – то, что хотели инвесторы. Между тем, цены, уплаченные производителям из США, выросли в июле больше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что более высокие товарные затраты и узкие места в поставках по-прежнему усиливают инфляционное давление на компании.

«Сегодняшнее внимание было сосредоточено на заявках на пособие по безработице, и рынки хотели, чтобы это число продолжало снижаться постепенно (падать не так быстро, чтобы это могло привести к более быстрому сокращению со стороны ФРС)», — сказал Том Эссей, бывший трейдер Merrill Lynch и основатель “Sevens Report”.

Марко Коланович считает, что облигации будут падать. «Мы полагаем, что доходность облигаций и циклические активы достигли дна на прошлой неделе и теперь будут находиться на восходящей траектории до конца года», — написал главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам. «Риск распродаж на широком рынке, вызванных корреляцией технологических акций и рынка облигаций, невелик и может быть смягчен», — утверждал он с Брэмом Капланом, рекомендуя акции вне США и акции стоимости.

МЭА резко снизило прогнозы мирового спроса на нефть на —550,000 баррелей в день на вторую половину 2021 года и видит профицит в 2022 году. При этом глава агентства Торил Босони ссылается на «крайне неопределенный» прогноз из-за дельта-штамма. По сообщению МЭА, в июле потребление «резко изменило курс», сократив прирост после роста на +3.8 млн баррелей в день в июне. ОПЕК также снизила прогноз спроса на свою нефть в следующем году на —1.1 миллиона баррелей в день одновременно с более высоким прогнозом добычи в России.