Торговая динамика была смешанной. Индексу Мосбиржи не удалось достичь психологически важного уровня 3900 пунктов. В лидерах роста остались акции ИСКЧ (+11,75%), а среди аутсайдеров по-прежнему был Petropavlovsk (-2,19%). Пара USD/RUB колебалась у отметки 73,50.

Роснефть (+1,09%) представит результаты за второй квартал по МСФО. Ожидается рост выручки до 2,09трлн руб., при повышении EBITDA до 554млрд руб. Прогноз прибыли предполагает значение 226 млрд руб. В случае совпадения с консенсусом эти показатели вернутся на уровни 2019 года. Таргет по акции Роснефти на горизонте 12 месяцев — 690 руб.

ОПЕК обновила прогнозы. Согласно пересмотренным оценкам, рост добычи в США не превысит 11,77 млн баррелей в сутки, а участники соглашения ОПЕК+ сохранят за собой лидерство в регулировании баланса на рынке. Для России прогноз добычи увеличен до 10,78млн баррелей в сутки до конца текущего года и до 11,78 млн в 2022-м. Несмотря ухудшение прогноза спроса до конца года, в ожидания на 2022-м по-прежнему закладывается его увеличение на 3,3 млн баррелей в сутки. В свою очередь, профицит на будущий год повышен до 2,5млн баррелей в сутки, а оценка дефицита на текущий осталась в диапазоне 0,5-1 млн. На этом фоне после краткосрочного падения Brent пробила вверх отметку $71. Однако с учетом возможного увеличения предложения нефти в будущем году мы оцениваем этот драйвер роста как неустойчивый.

Ожидаем смешанную динамику. Индекс Московской биржи способен подняться до 3900 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50-74,00.