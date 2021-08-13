Индекс Мосбиржи вчера вновь вырос, на этот раз на 0,3%. Основной вклад в подъем индикатора внесли нефтегазовые бумаги и присоединившийся к ним «Норникель», отстававшие в последнее время от рынка. Вместе с тем, в минусе закрылись акции Сбера и ВТБ.

Традиционно акции банковского сектора первыми начинают какой-либо тренд, поэтому их снижение свидетельствует об усилении коррекционных настроений. Так что не исключено, что сегодня после 4 сессий непрерывного роста и с учетом фактора пятницы Индекс Мосбиржи закроется с потерями.

Внешний фон сегодня слабо негативный: американские фьючерсы дрейфуют в районе вчерашнего закрытия, нефть теряет процент, металлы торгуются разнонаправленно.

Но просадка вряд ли будет глубокой, рынок настроен на рост и чувствуется приток свежих денег. При этом техническая картина по Индексу Мосбиржи за завершающуюся неделю значительно улучшилась: индикатор сумел вернуться в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Сейчас поддержка расположена в районе 3850 пунктов, и если бы не грядущие думские выборы, то можно было бы рекомендовать наращивать позиции по высоколиквидным акциям в этом районе.

Пока же рекомендовать можно лишь точечные покупки – это Сбербанк, «Газпром» и черные металлурги. Последние, кстати, неплохо просели, ждем разворота их акций вверх.

Сегодня опубликует отчетность «Роснефть». Нет никаких сомнений, что она порадует инвесторов. На задёрге котировок рекомендуем сокращать позиции по «Роснефти», что, впрочем, относится ко всей нефтянке, поскольку драйверов роста нефти нет, а риски ее кратковременного ухода в район 65 долларов присутствуют.

На утренней сессии рубль теряет к доллару 0,2%. Это негативный сигнал, обычно утром российская валюта укрепляется. Но пока поводов для сильного падения рубля нет, да и курс доллара на мировом рынке держится стабильно. В худшем случае неделю пара доллар-рубль закроет вблизи отметки 74.