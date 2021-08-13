Акции полупроводниковой индустрии давят на азиатские индексы
Азиатские индексы преимущественно снижались. Совершенно неожиданно бумаги производителей микросхем оказались под давлением во всём регионе.
- Индекс полупроводниковой отрасли КНР терял более 3%, оказывая давление на весь рынок. Впрочем, данный индекс показал рост около 30% с начала года. Индекс производителей стали, напротив, повышался более чем на 1%. Гигант по производству элементов питания CATL планирует частное размещение акций, через которое намеревается получить почти $9 млрд на финансирование своих проектов, включая расширение производства lithium-ion батарей. Акции интернет гиганта Alibaba теряли более 3% на новостях, что BlackRock избавилась от 90% своего пакета в II квартале.
- В Японии рынок также испытывал давление со стороны производителей чипов и оборудования для их выпуска. Tokyo Electron и Advantest теряли более 1% и 3% соответственно. Однако самые большие потери были в транспортных секторах на фоне продолжающегося распространения COVID-19. В Токио было зарегистрировано 4989 заболевших в четверг. Это немного ниже рекордного значения, но всё ещё не говорит о прохождении пика заболеваемости. Не забудем об оптимизме. Сталевар JFE Holdings почти удвоил свой финансовый прогноз на текущий год, что стало поводом для взлёта котировок акций более чем на 5%.
- На Forex DXY снижался и торговался ниже 93,0 п. Доллар Австралии немного укреплялся, игнорируя падение продаж новых домов на 20,5% в июле. В целом, все валюты риска демонстрировали низкую волатильность.
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