Котировки нефти марки Brent продолжают корректироваться
Сегодня утром котировки нефти марки Brent продолжают снижаться после публикации ежемесячного обзора МЭА в четверг. Агентство снизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году на 0,1 млн барр./сут., до 5,3 млн барр./сут. В результате котировки Brent корректируются, отражая опасения более быстрого перехода к профициту на рынке нефти. В пятницу участники рынка сфокусируются на публикации данных по количеству буровых установок в США. Ожидаем, что котировки Brent в течение сегодняшней торговой сессии продолжат снижаться и протестируют уровень 70 долл./барр.
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