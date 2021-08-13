ОФЗ: длинные бумаги опередили рынок
Ближний конец кривой ОФЗ вчера закрылся без изменений, в среднем сегменте доходности выросли на 1–5 бп, а на дальнем конце было несколько выпусков, завершивших день снижением доходностей: ОФЗ-26212 (YTM 6,93%), ОФЗ-26237 (YTM 7,11%) и ОФЗ-26235 (YTM 6,98%) – все снизились в доходности примерно на 2 бп, прибавив в цене 0,1 пп. Мы полагаем, что причиной такой динамики стали вышедшие в среду данные по инфляции, согласно которым рост цен за последнюю отчетную неделю в России оказался нулевым. По итогам дня спред на отрезке 2–10 лет не изменился (21 бп), а спред 5–10 лет сузился на 1 бп, до 13 бп. Торговая активность (35,7 млрд руб.) была близка к средним уровням последнего времени, две трети всех объемов пришлось на длинные выпуски с фиксированным купоном. В контексте долговых рынков развивающихся стран Россия оказалась ближе всего к ЮАР и Мексике, чьи 10-летние выпуски снизились в доходности на 3 бп и 4 бп соответственно. В то же время аналогичные бумаги Бразилии выросли в доходности на 10 бп.
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