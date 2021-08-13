Цены на нефть в четверг показали преимущественно нейтральную динамику. Продолжить подъем отчасти помешали заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что распространение коронавируса типа Дельта замедлит восстановление мирового спроса. Ничего нового для участников в этом нет, но общерыночный сентимент ухудшается.

Общая картина по фьючерсам Brent предполагает, сохранение рисков повторной волны снижения. Технический расклад указывает, что пока котировки не закрепятся в течение пары сессий выше $72–72,5, то в приоритете сценарий ретеста предыдущих локальных минимумов и спуска в сторону следующего диапазона поддержки на $64,5–66.

Отчет МЭА

В опубликованном ежемесячном отчете МЭА отмечается, что темпы роста спроса на нефть снизились в июле и будут замедляться до конца года после того, как волна COVID-19 побудила страны снова ввести ограничения. Особенно выделяется риск снижения мобильности населения в азиатских странах.

МЭА понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 г. и теперь ожидает его роста на 5,3 млн баррелей в сутки (б/c) до 96,2 млн. В 2022 г. мировой спрос может вырасти на 3,2 млн б/с.

Страны ОПЕК+ в июле выполнил нефтяную сделку на 110%, Россия немного ухудшила соблюдение обязательств, до 95%, говорится в отчете МЭА. «Общее соблюдение соглашения осталось высоким — на уровне 110%, так как страны Ближнего Востока добывали нефть немного ниже целевых уровней, а Нигерия, Ангола и Малайзия в борьбе со снижением производственных мощностей испытывали трудности в достижении своих целевых показателей», — пишет МЭА.

Отчет ОПЕК

Ежемесячный отчет вчера опубликовали и в ОПЕК. Эксперты оставили прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 г. на уровне 6 млн б/с. В целом в 2021 г. спрос восстановится до 96,6 млн б/с.

По оценке ОПЕК, мировой спрос перешагнет отметку в 100 млн б/с во второй половине 2022 г., а в среднем по году составит 99,9 млн б/с. В организации считают, что пандемия в целом контролируется высокими темпами вакцинации и улучшенными методиками лечения.

В ОПЕК повысили прогноз по росту поставок от стран не-ОПЕК на 2021 г. на 0,27 млн б/с и на 0,84 млн б/с на 2022 г. Эксперты ожидают пересмотра прогнозов по добыче в США и в Канаде. При этом основными драйверами роста производства могут стать Канада, Россия, Китай, США, Норвегия и Бразилия.

Страны ОПЕК увеличили нефтедобычу в июле на 637 тыс. б/с, до 26,7 млн б/с, а сделка исполнена на 115%. Наибольший прирост обеспечила Саудовская Аравия, увеличившая производство на 497 тыс. б/с.

Сегодня утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

В пятницу вечером ожидается публикация отчета о числе активных буровых установок в Северной Америке от Baker Hughes.