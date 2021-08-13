Российские фондовые индексы умеренно повышаются в пятницу, 13 августа, отыгрывая сохраняющуюся в целом благоприятную конъюнктуру на мировых рынках капитала. Так, торги в Азии сегодня завершились без единой динамики, однако на биржах Европы преобладают покупательские настроения. Некоторую поддержку российским акциям оказывают цены на нефть, которые выглядят достаточно устойчиво, несмотря на опубликованный накануне не самый оптимистичный отчет МЭА.

Торги на американских фондовых площадках вчера закончились повышением основных индексов в пределах 0,4%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних «трежериз» опускается на 2 базисных пункта и находится на отметке 1,34%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,07%, до 3891,1 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,18%, до 1668,6 пункта.

В течение дня российские и мировые инвесторы будут ждать предварительных августовских данных по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета, а также статистики по экспортным и импортным ценам в Штатах за июль. Помимо этого, нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельные данные по динамике числа нефтедобывающих установок в США. В РФ вечером, уже поле закрытия основных торгов, будет обнародована предварительная оценка ВВП за II квартал.

Наиболее существенное повышение сегодня демонстрируют расписки Х5 Retail Group (+0,6%), а также обыкновенные акции ВТБ (+0,5%), «НОВАТЭКа» (+0,4%), Сбера (+0,3%). Дешевеют бумаги «Петропавловска» (−1,7%), «Сургутнефтегаза» (−1,2%), МКБ (−0,6%), НЛМК (−0,5%).

«Роснефть» сегодня опубликовала достаточно сильную отчетность за II квартал. Чистая прибыль компании выросла в 5,4 раза в годовом выражении до 233 млрд руб., а EBITDA увеличилась в 3,4 раза до 571 млрд руб. Причем оба показатели превзошли среднерыночные прогнозы. Тем не менее, акции «Роснефти» к середине дня снизились в цене на 1% в рамках фиксации прибыли инвесторами.

В свою очередь выручка «АЛРОСы» во II квартале выросла на 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами до 93,5 млрд руб. При этом EBITDA подскочила на 36%, до 45,5 млрд руб., чистая прибыль — на 26%, до 30,2 млрд руб. Неплохие результаты, судя по всему, также стали поводом для фиксации прибыли в бумагах компании, которые подешевели на 1,9%.