Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск торговался вблизи уровней открытия сессии, несмотря на снижение нефтяных котировок и неоднородной динамики ведущих фондовых индексов США.

Вчера была опубликована информация о том, что ОПЕК+ в июле выполнила соглашение по ограничению добычи нефти на 110%. Эта новость была воспринята рынком позитивно, поскольку поддерживает ожидания того, что оценочный дефицит сырья до конца года будет сохраняться на уровне 0,5–0,7 млн барр./сутки. В то же время прогноз профицита на рынке на следующий год повысился (примерно до 2,5 млн барр./сутки) с учетом обновленных ожиданий динамики предложения стран, не входящих в ОПЕК.

В российском фондовом сегменте хуже рынка торгуются бумаги «Роснефти». Выручка, EBITDA и чистая прибыль акционеров компании по итогам первого полугодия составили 3904 млрд руб., 1016 млрд руб. и 382 млрд руб. соответственно. Эти показатели в целом соответствуют рыночным ожиданиям, сформированным на основе операционной статистики, решений ОПЕК и динамики рыночных цен и, по всей видимости, не обусловят значимого пересмотра рынком справедливой стоимости компании в ближайшие месяцы.

Акции «Алросы» теряют более 2% вследствие фиксации прибыли игроками после публикации результатов за 2-й квартал. Выручка, EBITDA и чистая прибыль, включающая долю миноритариев, составили 94 млрд руб., 45,5 млрд руб. и 30 млрд руб. соответственно, несколько превысив консенсус-прогноз. В то же время оснований для значимого пересмотра справедливой стоимости компании не отмечается, хотя не исключено небольшое улучшение среднесрочных оценок на фоне публикации прогноза по росту производства в текущем году на 5% относительно плановой величины базового сценария (31,5 млн карат).

Акции «Башнефти» отыгрывают публикацию сильных финансовых результатов компании: в первом полугодии нефтедобытчик заработал 27,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее, что в целом соответствует нашим прогнозам. Ранее мы ожидали, что смягчение условий майской сделки ОПЕК, улучшение ценовой ситуации на рынке и политика, проводимая НК «Роснефть» (основным акционером эмитента), обусловят существенное улучшение финансовой статистики «Башнефти».

Во второй половине дня преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи: 3845–3925 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,30-73,85 и 86,15-86,55 соответственно.