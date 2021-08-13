В пятницу в первой половине дня индекс доллара снова уступил отметку в 93 пункта и торговался в минусе, что позволяло укрепляться ряду валют на развивающихся рынках. В их числе пребывали российский рубль, турецкая лира и мексиканское песо, получавшее дополнительную поддержку от повышения ключевой ставки ЦБ Мексики на 25 бп (до 4,5%). Фондовые индексы в Европе и фьючерсы в США также демонстрировали аппетит к риску, хотя котировки нефти снижались. Пара доллар/рубль к середине дня опускалась до 73,4 руб., однако в целом торги продолжаются вблизи уровня 73,5 руб.

Необходимо отметить, что преобладание аппетита к риску в пятницу представляет собой, скорее, временное явление. В целом инвесторы по-прежнему обеспокоены усилением ограничительных мер в ряде мировых регионов вследствие ускорения темпов распространения дельта-штамма. Индекс доллара, несмотря на сегодняшнюю коррекцию, глобально остается вблизи максимумов с начала года. Его позиции поддерживаются как тревогой инвесторов в отношении новых волн пандемии, так и ожиданиями сигналов о сворачивании стимулирующей ДКП в США. В данных условиях на локальном рынке рублю еще есть, куда отступать, а вот потенциал его укрепления в паре с USD выглядит ограниченным. В частности, за последний месяц российская валюта прибавила около 0,9% в паре с американским долларом. За этот же период основные аналоги рубля по EM либо выросли гораздо скромнее, либо вовсе снизились к доллару.