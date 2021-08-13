В начале торгов рубль находился под небольшим давлением активного снижения нефти. Однако, как только она стала восстанавливаться, российская валюта продемонстрировала резкое укрепление.

Глобальные площадки поначалу умеренно сдавали позиции, но быстро вернулись к повышению, ускорившись на старте европейской сессии. Правда, нефтяные цены планомерно снижались, резко увеличив потери утром, но вскоре устремились вверх, усилив восходящую динамику после открытия у нас основных торгов.

Несмотря на ускорение производственной инфляции в США во вчерашнем отчете, а также сильные показатели американского рынка труда, инвесторы не стали это воспринимать как негатив в плане скорого ужесточения монетарной политики ФРС. Многие считают, что регулятор повременит с таким шагом на фоне усиления глобальной пандемии. К тому же потребительская инфляция в США замедляется, согласно данным, вышедшим в среду.

Развивающиеся валюты поначалу активно снижались, хотя доллар лишь умеренно повышался. На старте европейской сессии он перешел к быстрому снижению, вызвав восстановление сектора, некоторые представители вышли в плюс, но другие лишь увеличили потери.

Российский долговой рынок рискует возобновить нисходящую тенденцию. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, но быстро его нивелировал, вернувшись к трехнедельному минимуму, установленному вчера.

В середине сессии рубль совершил еще одно восходящее движение на фоне ускорившегося снижения доллара на внешнем рынке. При этом нефть откатилась от дневных вершин в рамках коррекции. Не мешает укреплению рубля и фактор пятницы, хотя обычно многие предпочитают уходит на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в предстоящие дни.

Нефтяной рынок не устает выкупать частые просадки

Поначалу нефтяные цены снижались, но утром перешли к активному восстановлению. После открытия европейских торгов произошло несколько коррекционных откатов, один из которых перешел в консолидацию к текущему моменту. Сейчас Brent несет небольшие потери немного выше уровня $71.

Нефть продолжает периодически испытывать резкие снижения из-за непростой ситуации с пандемией, угрожающей восстановлению спроса. Однако нефтяной рынок неизменно выкупает провалы котировок, реагируя на частые всплески оптимизма глобальных площадок.

Доллар возобновил снижение

Американская валюта с начала дня находится под давлением, предприняв утром восходящую попытку. После старта европейской сессии индекс доллара (DXY) устремился вниз, теряя сейчас 0,25% около значения 92,8 п.

Надежды инвесторов на то, что ФРС не будет спешить с началом сворачивания монетарных стимулов, увеличили спрос на рисковые активы. Это спровоцировало выход из защитных инструментов, одним из главных среди них является доллар, что оказало на него давление.

Европейская валюта с открытия демонстрирует восходящую динамику, скорректировавшись утром. После открытия у нас основных торгов пара EUR/USD ускорила рост, прибавляя сейчас 0,35% около отметки 1,177.

Техническая картина

Пара USD/RUB проверяет на прочность область поддержки 73,24–73,3, вновь пытаясь отскочить от нее. Пока часовая свечка не будет закрыта под отметкой 73,24, более вероятно возобновление роста и по меньшей мере еще одна попытка закрепиться над уровнем 74 руб.



