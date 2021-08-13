В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Башнефти (+5,86%) и Мечела (+5,40%). В лидерах снижения пребывали акции АЛРОСы (-2,18%) и бумаги Роснефти (-1,48%). Котировки Магнита падали на 0,98% на новостях о препятствиях сотрудников компании незапланированным антимонопольным проверкам ФАС.

Башнефть в пятницу росла после сообщений о получении чистой прибыли по МСФО за 1-е полугодие в размере 27,6 млрд руб. против убытка годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 23%, до 357 млрд рублей.

Финансовые результаты АЛРОСА за 2-й квартал по МСФО при этом превысили консенсус и показали рост выручки на 3% к/к до 93,5 млрд руб. при увеличении чистой прибыли на 26% к/к, до 30,2 млрд рублей. Тем не менее бумаги подверглись фиксации прибыли.

Роснефть сообщила о чистой прибыли за 1-е полугодие в размере 382 млрд руб. (один из самых высоких показателей за историю компании) против убытка в 113 млрд руб. годом ранее. Глава Роснефти Игорь Сечин при этом отметил, что финансовые результаты формируют хорошую базу для выплат промежуточных дивидендов и роста суммарных выплат по итогам года.

С технической точки зрения бумаги Роснефти пока не в полной мере восстановили восходящий импульс и стушевались у сопротивления 570 руб. ADX при этом также не указывает на четкий краткосрочный тренд. До закрепления выше 570 руб. лучше воздержаться от открытия “длинных” позиций, в то время как уход ниже 552 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) будет говорить о рисках повторного тестирования августовского минимума в районе 535 руб. Тем не менее если нефтяные котировки возобновят рост, Роснефть также может вернуться к повышению и обновить июньский пик 586,95 руб.