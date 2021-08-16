Торговая динамика была смешанной. Индексу Мосбиржи не удалось достичь психологически важного уровня 3900пунктов. На фоне хорошей отчетности подросли акции Башнефти (+5,60%). Аутсайдерами стали префы Лензолота (-3,97%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,00–73,50.

Русагро (+2,93%) опубликовала результаты за 2-й квартал по МСФО. Согласно данным операционной отчетности, выручка увеличилась на 45% г/г, составив 53 млрд руб. Наибольший прирост наблюдался в масложировом, мясном и сельскохозяйственном сегментах. EBITDA прогнозируется на уровне 10,6 млрд руб., прибыль – 6,3 млрд руб.

HeadHunter (-0,28%)отчитается 2-й квартал по МСФО. Квартальный прогноз отсутствует. По ожиданиям, выручка за полный год составит 12,5 млрд руб. при EBITDA в объеме 6,5 млрд руб. и прибыли на уровне 4,1 млрд руб. Долговая нагрузка не превысит 1,5х EBITDA. Консенсус-прогноз по котировкам на 12 месяцев: 3 040 руб. за бумагу. Однако мы не исключаем его повышения на фоне восстановления рынка труда и улучшения операционных и финансовых показателей эмитента.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе макроданные из Китая и Японии, которые могут повлиять на ход торгов. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3870–3900 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,00–74,00.