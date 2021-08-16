Рубль находится в зоне предстоящей коррекции
Пара доллар/рубль завершила торги в пятницу у нижней границы нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей.
Разочаровывающая американская статистика привела в пятницу к существенной просадке доллара по отношению как к ведущих мировым валютам, так и к валютам ЕМ. В результате российская валюта смогла укрепиться, отыграв потери последних пяти торговых сессий: пара доллар/рубль вновь отступила к 73,1 руб. Драйверами валют на этой неделе могут выступить результаты обращений по безработице и розничных продаж в США.
По состоянию на утро понедельника мировые фондовые рынки открылись под определенным давлением. Нефть марки Brent торгуется по 69,7 доллара за баррель. Данные аспекты могут незначительно ослабить рубль на сегодняшний день.
Сегодня мы не ожидаем сильной волатильности на рынках валют. Возможно некоторое удешевление рубля в силу коррекции рынка, однако значимых изменений ждать не придется.
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