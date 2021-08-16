Перед открытием основных торгов на Мосбирже внешний фон сложился негативный. Американские фьючерсы снижаются на 0,2-0,3%%, более процента теряет нефть, в минусе промышленные и драгоценные металлы. На мировых рынках вновь небольшой пессимизм, но это нормально когда периоды роста сменяются волнами снижения.

До намеченной на 27 августа конференции в Джексон Хоуле не ждем никаких потрясений на рынке. А вот на этом мероприятии глава ФРС Джером Пауэлл может объявить о сроках начала сворачивания выкупа активов с рынка и волатильность торгов резко вырастет.

Но сегодня нас ждет открытие с небольшим снижением. Из-за падения нефти хуже рынка будут торговаться акции нефтяных компаний. Мы уже давно и неоднократно отмечали, что их долю в портфелях нужно сокращать на отскоках. Есть большая вероятность, что нефть потихоньку спустится в район 65 долларов за баррель, после чего какое-то время будет торговаться в диапазоне 65-68 долларов. Спекулянтам можно поискать момент для открытия шортов по «Роснефти» и «Лукойлу».

В целом же просадки пока можно использовать для наращивания спекулятивных лонгов. Прежде всего, это касается «Газпрома». В конце прошлой неделе компания отчиталась о рекордной в истории прибыли за первое полугодие. Этот факт пока был проигнорирован, бумага снизилась, но фундаментальная сила акций и дорогой газ будут отыгрываться в дальнейшем. Не исключено, что в акции «Газпрома» ломанутся крупные иностранные инвесторы, как только заработает «Северный поток 2». В таком случае об них можно будет закрыться с хорошей прибылью.

Позитивно смотрим на Сбер и ВТБ, которые в конце недели скорректировались и сняли техническую перекупленность. С ВТБ, правда, стоит проявлять повышенную осторожность – бумага торгуется волатильно и часто малопредсказуемо.

Позитивно смотрим и на «Алросу», которая также скорректировалась по факту выхода сильной отчетности.

Не смогло сегодня продолжить подъем золото, которое сильно отстало от роста цен других сырьевых активов. Сопротивлением пока является район 1830 долларов за тройскую унцию, поддержка расположена в 100 долларах ниже.

Пара доллар-рубль за утреннюю сессию растет на 0,6%, несмотря на стабильность доллара на мировом рынке. Это также нормально, драйверов сильного укрепления рубля нет, и пока периоды роста курса рубля стоит использовать для открытия спекулятивных лонгов по паре доллар-рубль.

Не исключено, что слабеющий рубль сегодня поддержит бумаги металлургов. Пора бы и им начать новую волну роста.