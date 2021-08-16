Новая неделя – новые рекорды на западных площадках
Европейский фондовый рынок в пятницу достиг нового максимума. Он вырос четвёртую неделю подряд на оптимизме, связанном с сильным сезоном отчётности за второй квартал и устойчивым восстановлением после вызванного пандемией спада экономики: европейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,2%, британский FTSE 100 +0,35%, немецкий DAX +0,25%, CAC +0,2%.Германский DAX впервые преодолел уровень 16 000 пунктов. Французский CAC 40 достиг наиболее высокого уровня за 21 год.
В пятницу основные фондовые индексы США прибавляли. Динамика американских индексов за неделю была также положительной: DOW +0,86%, S&P +0,73%, Nasdaq —0,09%.
Мичиганский университет сообщил, что предварительный индекс потребительских настроений упал до 70,2 в первой половине этого месяца с окончательного значения 81,2 в июле на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Это был самый низкий уровень с декабря 2011 года. Экономисты прогнозировали, что индекс останется на уровне 81,2.
На предстоящей неделе ожидается большое количество событий.
В фокусе внимания будет протокол последнего заседания ФРС по денежной политике, который выйдет на следующей неделе. В нём будут искать подсказки о перспективе денежной политики.В четверг в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике. В понедельник в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. Во вторник еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал. В среду еврозона выпустит индекс потребительских цен за июль. В пятницу Британия заявит об изменении объёма розничной торговли и чистого объема заемных средств государственного сектора за июль, Германия выпустит индекс цен производителей за июль.
В понедельник США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август. Во вторник США заявят об изменении объема розничной торговли за июль, сообщат об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за июль и объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за июнь. В четверг США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и представят индекс опережающих индикаторов за июль.
На предстоящей неделе запланировано несколько знаковых отчетов: Walmart, Home Depot, NVIDIA, Macy's, Applied Materials Cisco, Target.
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