Российский рынок акций по итогам всей прошлой недели показал положительную динамику, и лишь в пятницу индекс Мосбиржи начал незначительно корректироваться. Откат был обусловлен снижением преимущественно голубых фишек, а нее второго эшелона.

Отметим поступательное снижение торговых объемов. Всю прошлую неделю обороты в акциях снижались. В итоге в дневную сессию пятницы в бумагах индекса Мосбиржи наторговали всего на 50 млрд руб. Одна из причин — на оборотах сказывается пик сезона отпусков.

Российский рынок в последние сессии выглядит чуть лучше, чем в среднем другие развивающиеся площадки, несмотря на слабость commodities. Это положительный сигнал. Так, соотношение долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets в пятницу поднялось до максимального уровня с июня прошлого года.

Сегодня по индексу Мосбиржи с открытия торгов сложно рассчитывать на уверенный подъем из-за слабого фона, но в целом пока по-прежнему остается актуальным восходящий тренд, в рамках которого следующие ориентиры наверху находятся в районе 4000 п. О сломе растущей тенденции можно будет говорить при закреплении индекса под 3750 п. Такой расклад означал бы слом восходящего канала и начало более глубокой коррекции с потенциалом до 36500–3620 п.

Пара USD/RUB завершала прошлую неделю снижением к 73,2. Какой-то выраженной среднесрочной тенденции не наблюдается. Учитывая внешние факторы, сегодня с открытия допускаем умеренный подъем курса. Но в целом пока остается актуальным локальный коридор консолидации с границами 72,7–74.

Четвертую сессию подряд растут цены на золото. Они восстанавливаются после недавнего провала, вызванного сильной статистикой с рынка труда США и роста доходностей по Treasuries. При закреплении выше $1790 цели сместятся в сторону $1830–1835. Бумаги Полюса и Полиметалла в моменте могут выглядеть чуть лучше рынка.

На рынке нефти фьючерсы Brent сегодня опустились ниже $70. Ранее мы отмечали, что пока котировки не закроют 1–2 сессии выше $72–72,5, на повестке остается сценарий повторного отката, то есть сохраняются риски сползания к $64,5–66. Этот расклад сегодня остается актуальным.

Между тем, пятничная статистика от Baker Hughes указала на продолжение роста числа активных буровых установок в США (+10) и Канаде (+5), что в перспективе поддержит процесс постепенного наращивания добычи. При этом фактор распространения COVID-19 в КНР и США все еще предполагает риски кратковременного сокращения спроса, что делает маловероятным уверенный возврат Brent в область $75+.

На американском рынке акций прошлая неделя завершалась новыми рекордами. Индекс S&P 500 в 58 раз в этом году переписал исторические максимумы. Новые высоты покорились и промышленному индексу Dow Jones.

В США практически завершился сезон корпоративной отчетности. К текущему моменту отчитались 91% компаний из индекса S&P 500. Из них 87% рапортуют о более высокой чистой прибыли и выручке, чем ожидали аналитики. Это наиболее значительный сюрприз в рамках сезонов отчетов с момента начала сбора статистики FactSet в 2008 г. Наибольшее количество превышений прогнозов — в секторе информационных технологий, в котором 97% компаний опережают предварительные прогнозы.