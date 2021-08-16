По итогам пятницы котировки ОФЗ выросли, поддерживаемые глобальным рыночным оптимизмом – доходность 5-летних госбумаг снизилась на 4 б.п. – до 6,86% годовых, 10-летних – также на 4 б.п. – до 6,95% годовых. Вместе с тем, по итогам прошедшей недели кривая ОФЗ скорректировалась вверх на 2-6 б.п.

Мы рассматриваем данный рост доходностей, как техническую коррекцию после сильного снижения по итогам июльского заседания. Фундаментально привлекательность среднесрочных и длинных ОФЗ сохраняется. В частности, ожидаем, что решительные действия ЦБ РФ по борьбе с инфляцией приведут к ее замедлению к концу года до 6,0%, при том, что цикл повышения ключевой ставки уже близок к завершению (финальным аккордом может стать повышение ставки до 7% на ближайших заседаниях).

Привлекательность ОФЗ также подтверждается возвращением спроса нерезидентов в бумаги. По данным ЦБ, в июле портфель нерезидентов в ОФЗ вырос на 170 млрд. руб., а их доля на рынке выросла на 0,9 п.п. – до 19,9%. Итоги последних аукционов также говорят о сохранении спроса иностранных инвесторов на рублевые госбумаги (на прошлой неделе совокупный спрос на 8- и 15-летний выпуски составил ~160 млрд. руб.).

Рекомендуем продолжить накапливать длинные ОФЗ, среднесрочно ждем продолжения снижения доходностей по мере затухания инфляционных процессов.