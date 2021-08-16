Цены на нефть в конце недели снизились и сегодня с утра продолжают демонстрировать негативную динамику из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Статистика по заболеваемости тревожная, ряд стран возобновляют локдауны. Это создает угрозу для восстановления спроса на топливо.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра вновь торгуются ниже $70 за баррель. После отскока с трехмесячных минимумов котировки вновь развернулись вниз и формируют третью подряд нисходящую свечу. При такой картине вероятность очередного тестирования поддержки $67,5 высока. При ее пробое покупатели могут перехватить инициативу в зоне $64,5–66 за баррель.

Инвестбанк Goldman Sachs прокомментировал призыв администрации США к ОПЕК+ увеличить добычу. По мнению специалистов банка, альянс не станет пересматривать планы в сторону роста производства на фоне стремительного распространения COVID-19. При этом отменять запланированное увеличение на 2 млн б/с до конца года нефтепроизводители также не будут. В целом, аналитики Goldman сохраняют оптимистичный взгляд на нефть, хотя краткосрочный прогноз по дефициту был пересмотрен с 2,3 млн б/с до 1 млн б/с.

Ранее в 2021 г. прогнозы Goldman Sachs были одними из наиболее точных среди оценок крупных инвестбанков. Уже с начала года банк был оптимистично настроен по ценам на нефть, обозначив наиболее высокий таргет — $55 за баррель. При этом к концу I квартала банк уже допускал рост котировок в летний период до $70–80 за баррель. Такая точность может повысить доверие участников рынка к дальнейшим прогнозам банка, хотя успех в прошлом совсем не гарантирует, что прогностические модели банка и дальше будут показывать столь точные результаты.

В пятницу свежие данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок подскочило до 397 уст. (+10 уст.). Это самый крупный недельный прирост за последние три месяца. В Канаде также наблюдался рост, число установок составило 100 уст. (+5 уст.).

Буровая активность постепенно восстанавливается, но темпы не позволяют ожидать, что добыча в США к концу года сможет ощутимо превзойти прогнозы, предполагающие около 11,4 млн б/с (оценка EIA). Специалисты аналитической компании Rystad Energy полагают, что скачка добычи в ответ на высокие цены на нефть WTI следует ждать не ранее середины 2022 г., поскольку сланцевые компании по-прежнему держат фокус на сокращение левереджа и свободный денежный поток для акционеров.



