ОФЗ: сильный спрос в долгосрочном сегменте
Пятничная сессия оказалась весьма позитивной для ОФЗ. Ралли в казначейских облигациях США, вызванное публикацией индекса потребительских настроений Университета Мичигана, подстегнуло локальный спрос и на российском долговом рынке. Среди коротких выпусков единого направления не было: изменение доходностей в них составило до 4 бп в обе стороны. В середине кривой доходности снизились на 1–4 бп, а ее дальний конец сместился вниз на 3–5 бп. Лучший результат показали ОФЗ-26218 (YTM 6,99%) и ОФЗ-26240 (YTM 7,30%), подорожавшие на 0,3 пп и 0,5 пп соответственно (-4–6 бп в доходности). В результате спред на отрезке 2–10 лет сузился на 8 бп, до 13 бп, а спред 5–10 лет – на 1 бп, до 12 бп. Торговая активность в секции ОФЗ на МосБирже восстановилась до 37,3 млрд руб., вернувшись к средним уровням последнего времени. Почти половина всех объемов пришлась на длинные выпуски с фиксированным купоном. Пятничная динамика ОФЗ примерно соответствовала тому, что мы наблюдали и на других долговых рынках EM, которые также получили поддержку благодаря снижению доходностей UST: 10-летние бумаги Мексики и Турции снизились в доходности на 3 бп, ЮАР – на 4 бп. В то же время доходность 10-летних облигаций Бразилии продолжила расти на фоне внутристрановых факторов и по итогам сессии прибавила еще 15 бп.
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