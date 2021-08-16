Замедление экономики Китая не останется без внимания инвесторов
В Китае вышли разгромные данные по промышленному производству и розничным продажам. Особого влияния на графики пока нет, но я думаю, что во многом статистика по КНР ударит в первую очередь по США и Европе — замедление экономики республики не останется без внимания инвесторов.
Данные вышли такие: промышленное производство прибавило 6,4% против 8,3% месяцем ранее, при этом консенсус-прогноз был 7,9%. Розничные продажи выросли на 8,5% по сравнению с 12,1% месяцем ранее, ожидания были в районе 11-11,5%. Это, конечно же, очень сильные данные по замедлению. Самыми медленными темпами растут и цены на недвижимость в Китае. Возможно, в ближайшее время мы увидим также некоторое замедление по рынку коммодитиз.
Таким образом, из-за закручивания гаек Пекин идет отрыве от большинства ведущих экономик, которые продолжают вводить меры стимулирования.
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