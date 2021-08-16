Пара USD/RUB закрылась в пятницу у отметки 73.2, отыграв у доллара СЩА более 0.3% за прошлую неделю. Формирование локального тренда началось с середины прошлой недели на фоне стабилизации инфляции в США в июле и приостановки ралли в американской валюте. В конце недели последовали довольно слабые данные уровня доверия потребителей по оценке университета Мичигана в США, что вновь вернуло на повестку вопрос об необходимости «решительных» действий по сокращению монетарных стимулов. В результате, навес длинных позиций в долларе получил повод для снижения, что оказало поддержку валютам развивающихся стран: турецкая лира +1.3%, мексиканский песо +0.8%, российский рубль +0.3%.

Предстоящая неделя может усложнить выбор направления для валютного рынка. С одной стороны, предстоящая подготовка к налоговым платежам может повысить активность продаж валютной выручки. При этом позиции американской валюты будут испытаны неоднократно — сперва выступлением главы ФРС США Дж.Пауэлла (вторник), а потом публикацией стенограммы июльского заседания FOMC (среда). И в том и в другом случае возможны сценарии «голубиной» риторики и попыток номинально ослабить американскую валюту. С другой стороны, Минфин продолжает интенсивные покупки валюты. Одновременно с этим, сырьевые котировки демонстрируют повторную попытку коррекции. Brent повторно снизился до $70/барр., и в случае подтверждения рисков распространения «дельта» штамма может на длительное время остаться в интервале $65-70/барр. — подобная волатильность сырьевых котировок одновременно с волатильностью рисковых настроений будет усиливать давление на сырьевые валюты. В результате, пара USD/RUB может повысить частоту колебаний в интервале 73.0-74.0.