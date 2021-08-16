По предварительной оценке Росстата, рост экономики во 2 кв. 2021 г. составил 10,3% г./г., что сопоставимо с оценкой, ранее опубликованной Минэкономразвития (10,1% г./г.). Очевидно, что такая динамика в основном вызвана эффектом низкой базы прошлого года (именно во 2 кв. 2020 г. на российскую экономику пришелся самый сильный удар от ограничений, вызванных пандемией коронавируса). При этом позитив наблюдался и в квартальной динамике: с исключением сезонности рост экономики во 2 кв. составил 1,6% кв./кв., что существенно превосходит средние темпы в 2017-2019 гг. (0,5% кв./кв., пиковое значение – 1,4% кв./кв.).

Основными драйверами роста выступили торговля (+5,8 п.п. к динамике ВВП во 2 кв. 2021 г.) и промышленность (+5,3 п.п.), которые, однако, начали несколько замедляться к концу квартала. Как мы упоминали, во 2П на первый план выйдут фундаментальные факторы, т.к. эффект базы уже не будет так заметен в цифрах. Мы ожидаем замедления в темпах роста экономики (в пределах ~3% г./г. по итогам года после ~5% г./г. в 1П 2021 г.) на фоне (1) тренда на нормализацию фискальной политики, (2) определенного давления со стороны чистого экспорта (восстановление импорта при сохраняющихся ограничениях на стороне экспорта (в нефтегазовом секторе).