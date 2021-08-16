Российские торговые площадки начинают неделю на вполне позитивной ноте, особенно учитывая глобальный пессимизм в отношении макроданных Китая и распространения там штамма дельта. Даже несколько снижающиеся котировки на нефть не смогли опечалить отечественных инвесторов. Главным драйвером рынка сегодня выступают новости о рекордном за более чем 20 лет росте ВВП РФ.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,19%. Доходность 10-летних «трежериз» опускается на 0,8 базисных пункта и находится на отметке 1,278%. Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,11%, до 3877,42 пункта. Индекс РТС падает на 0,09%, до 1664,88 пункта.

ВВП России показал рекордный рост с 2000 года. Во втором квартале российская экономика показала рост в размере 10,3%. Morgan Stanley объявил о пересмотре прогноза роста ВВП РФ в 2021 и 2022 году, заявляя о неожиданно позитивных данных. Согласно ожиданиям банка, экономика РФ в 2021 году вырастет на 4,6%, а в 2022 — на 3,2%.

Одним из лидеров торгов являются акции «РусАгро» (+2,22%). Котировки компании обновляют максимум с 2016 года после публикации исключительно сильных финансовых результатов за 6 месяцев 2021 года. Чистая прибыль компании подскочила на 81% по сравнению с первым полугодием 2020 года, до 17,6 млрд руб. Выручка выросла на 45% за тот же период и составила 104,37 млрд руб.

Основные аутсайдеры торгов — ведущие продуктовые ритейлеры. Акции «Магнита» и Х5 падают на 1,24% и 2,04% соответственно. Причиной тому — проверки ФАС цен в магазинах. При подтверждении факта антиконкурентного сговора, компании рискуют выплатить штраф в размере до 15% годовой выручки.

Наиболее существенное повышение сегодня демонстрируют TCS Group (+2,33%), ВТБ (+1,59%), «Северсталь» (+1,33%) и НЛМК (+0,74%). Инвесторы активно продают акции «АЛРОСы» (−0,86%), ФСК ЕЭС (−0,68%), «РУСАЛа» (−0,67%) и «Детского мира» (−0,63%).