Индекс доллара отыгрывает пятничные потери
Новую неделю рубль начал под давлением негативных настроений инвесторов на глобальных площадках. Основную тревогу у участников рынка вызывает активное распространение дельта-штамма коронавируса в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, не добавили настроения инвесторам слабые утренние макроданные из Китая, отразившие замедление экономического роста в стране. В результате фондовые индексы Европы и фьючерсы на индексы в США снижались, индекс доллара рос, а котировки марки Brent в утренние часы снова опустились ниже 70 долл. за баррель.
Пара доллар/рубль к концу первой половины дня пыталась закрепиться выше 73,45 руб., прибавляя порядка 0,3%. Пара евро/рубль тестировала отметку 86,55 руб., демонстрируя рост на 0,2%. При этом в целом на валютных площадках EM единой динамики не наблюдалось. Наряду с российским рублем теряла позиции к доллару США валюта Мексики и совсем незначительно снижался южноафриканский рэнд. В то же время заметное укрепление демонстрировала турецкая лира, незначительно росли валюты Бразилии, Индии и Индонезии.
Отметим, что сегодня индекс доллара корректируется вверх после весьма заметного провала в конце прошлой недели, когда американская валюта обновила недельный минимум к корзине шести основных мировых валют. В данных условиях доллар имеет хорошие шансы для закрепления выше 73,5 руб. на российском рынке. Однако если фиксация прибыли в USD возобновится, а цены на нефть полноценно вернутся на уровень выше 70 долл. за баррель, то рубль попытается обновить максимум прошлой недели в 73,16 по доллару.
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