Расписки РусАгро на пиках с 2016 года
В лидерах роста к середине сессии были адр HeadHunter (+3,78%) и гдр TCS Group (+2,36%). Гдр РусАгро поднялись на 2%. В лидерах снижения пребывали расписки Ленты (-1,23%) и X5 Retail Group (-1,22%).
Расписки HeadHunter в понедельник повышались после сообщений о скачке выручки во 2-м квартале в 2,55 раза, до 3,911 млрд руб. по сравнению с уровнем годовой давности. Чистая прибыль компании при этом достигла 1,279 млрд руб. против 239 млн руб. годом ранее.
Бумаги РусАгро же поддержали новости об увеличении чистой прибыли в первом полугодии в 1,8 раза, до 17,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Совет директоров эмитента также рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 4,45 доллара на акцию (или 0,89 доллара на GDR) с закрытием реестра 10 сентября.
С технической точки зрения расписки РусАгро в течение сессии поднимались до пика с апреля 2016 года с ближайшим сопротивлением у 1202 руб. и краткосрочно выглядят перекупленными (как по полосе Боллинджера, так и RSI дневного графика). В связи с этим в ближайшие сессии при неспособности закрепиться выше 1202 руб. не исключена нисходящая коррекция бумаг с первыми целями 1145 руб. и 1110 руб. Закрепление же ниже 1090 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) означало бы переход к более масштабной коррекции с перспективой движения к 1035 руб. У текущих уровней можно частично фиксировать “длинные” позиции или сохранять их до пробоя поддержки 1145 руб. В целом восходящий тренд по РусАгро все еще силен.
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