Старт торгов на российском рынке проходил на фоне слабой статистики из Китая. Индекс МосБиржи в моменте падал до 3855,62 п. Однако в современном мире плохая статистика, как правило, трансформируется в ожидания стимулов. Поэтому реакция на негатив из КНР была недолгой. 

  • По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 3891,46 п. (+0,48%), а РТС — 1669,16 п. (+0,16%).
  • В лидерах дня был сектор финансов (+0,9%), где продолжается рост бумаг TCS Group и ВТБ. Самым слабым оказался сектор потребления (-0,55%). В данном отраслевом индексе список аутсайдеров возглавили бумаги «Белуга», а также все ведущие торговые сети. Очередные инициативы по контролю цен могут негативно сказаться на розничном бизнесе, ограничив ему возможность устанавливать произвольную наценку.
  • «РусАгро» увеличила выручку в I полугодии на 45% до 104,37 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 86% и составил 22,12 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 81%, до 17,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,58X. Совет директоров компании рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды за I полугодие в размере $4,45 на акцию.
  • Ценовая ситуация на рынке газа Европы продолжает играть в пользу «Газпрома». На утренних торгах цена фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала рекордных $586,3 за 1000 кубометров. «Газпром» забронировал лишь 4% дополнительных объёмов на прокачку газа через украинскую ГТС в сентябре. За период с января по середину августа «Газпром» нарастил добычу на 18,1%. 