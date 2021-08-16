Рубль возобновил снижение из-за ухудшения ситуации на мировых рынках
Рубль с открытия устремился вниз вслед за мировыми рынками и нефтью. Хотя после старта основной российской сессии они резко восстановились, рубль лишь умеренно скорректировал потери, оставаясь около дневного минимума.
Давление на рынки оказывает по-прежнему тяжелая ситуация с пандемией. Кроме того, вышедшие рано утром данные по экономике Китая были существенно хуже ожиданий. Тем не менее инвесторы быстро возобновили выкуп очередной просадки, надеясь, что и в этот раз такой шаг принесет прибыль, как это неизменно происходит уже на протяжении более десяти лет.
Развивающиеся валюты с начала дня находятся под давлением негативной динамики мировых рынков. После старта европейской сессии ситуация в секторе улучшилась, некоторые представители вышли в плюс благодаря восстановлению рисковых активов, хотя доллар США сохранил умеренно восходящую динамику.
Российский долговой рынок продолжает возвращать утраченные в августе позиции. Индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд, отыграв потери конца предыдущей недели.
В начале основной российской сессии глобальные площадки и котировки нефти возобновили снижение, в результате чего рубль переписал дневной минимум к доллару на фоне его роста на внешнем рынке. Правда, к евро рубль немного укрепился.
Нефть вновь демонстрирует слабость
Поначалу нефтяные цены снижались, но на старте европейской сессии перешли к активному восстановлению. Однако вскоре котировки стали быстро сдавать позиции. Сейчас Brent теряет 2% около отметки $68,7.
Нефтяной рынок остается под давлением фактора пандемии, угрожающего затормозить глобальный экономический рост, что ударит по спросу на нефть. Дополнительным негативом выступили слабые данные по китайской экономике, а также рост доллара, провоцирующий снижение всех сырьевых товаров.
Доллар возвращает утраченные позиции
Вслед за просадкой утром американская валюта перешла к восходящей динамике, усилив ее во второй половине дня. Индекс доллара (DXY) корректирует падение пятницы, прибавляя сейчас 0,1% около значения 92,6 п.
Европейская валюта с начала дня демонстрирует нисходящую динамику в рамках коррекции мощного восходящего движения предыдущей сессии. В данный момент пара EUR/USD теряет 0,2% около отметки 1,177.
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