 

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -2,9% 2,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь) 7,4% 8,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль) -114,8 тыс -7,8 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь) 25 тыс 95 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Производительность труда 0,4% -0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июнь) 4,8% 4,7% (факт)
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 2% 2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2021) 13,7% 13,7%
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июль) 282,1 тыс 275 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 1,3% 0,1%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,6% -0,2%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь) 20,79 млрд канад. долл
16:15 USD Объём промышленного производства (м/м) (июль) 0,4% 0,5%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июль) 9,8%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь) 0,5% 0,8%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) 0,6%
20:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,816 млн барр
Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
RUB Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
RUB KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
RUB Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2021) 48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020
RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021) 10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020

 

 