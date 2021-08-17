События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 августа
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-2,9%
|2,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
|7,4%
|8,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
|-114,8 тыс
|-7,8 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь)
|25 тыс
|95 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,4%
|-0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июнь)
|4,8%
|4,7% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|2%
|2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2021)
|13,7%
|13,7%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июль)
|282,1 тыс
|275 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|1,3%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,6%
|-0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь)
|20,79 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|0,4%
|0,5%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июль)
|9,8%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,8%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|0,6%
|20:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,816 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020
https://1prime.ru/experts/20210817/834465568.html