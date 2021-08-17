Пара доллар/рубль завершила торги в понедельник у нижней границы нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей с незначительным удорожанием американской валюты.

После разочаровывающей макростатистики в США на прошлой неделе, доллар перешел в фазу незначительного укрепления. В результате российская валюта немного подешевела на фоне слабой нефти и сокращения объемов торгов парой доллар/рубль. В целом, валюты стран ЕМ провели понедельник без единой динамики, завися больше от внутренней рыночной конъюнктуры. Драйверами валют на этой неделе могут выступить результаты обращений за пособием по безработице и розничных продаж в США. По состоянию на утро вторника мировые фондовые рынки открылись под давлением, продолжающимся со вчерашнего дня. Нефть марки Brent торгуется по 69,5 долл./барр. Данные аспекты могут незначительно ослабить рубль на сегодняшний день.

Сегодня мы не ожидаем единой динамики на рынках валют, рассчитываем на незначительное ослабление ослабление рубля. Но некоторую поддержку ему может оказать приближающееся размещение ОФЗ.