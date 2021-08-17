В полушаге от новых исторических максимумов
Российский рынок акций начал неделю с роста несмотря на снижение нефтяных цен. Индекс Мосбиржи наверх тянули голубые фишки, тогда как второй эшелон вновь начал отставать. В лидерах оказались нефтегазовый и финансовый сектора. А наиболее сильный подъем пришелся на сектор ИТ за счет роста Headhunter и Яндекса.
Обороты торгов выросли незначительно относительно пятницы. В целом же активность участников остается ниже средней, что отчасти можно списать на сезонный фактор.
И хотя в США индекс S&P 500 очередной раз переписал максимумы, большинство европейских площадок завершали понедельник в минусе. Более того, индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 0,7%, так что наш рынок в очередной раз показал опережающую динамику. Соотношение индексов РТС и MSCI EM поднялось до максимального уровня с июня прошлого года.
Такая динамика обусловлена множеством факторов: относительно высокие сырьевые цены, рост реальных процентных ставок, приток средств от резидентов, реинвестирование крупных дивидендных потоков и т.д.
Конечно же, свою роль сыграл рост отдельных тяжеловесных историй на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Например, это касается Газпрома, акции которого вот-вот достигнут 300 руб. на фоне мощного ралли в ценах на газ и ожиданий двузначной дивидендной доходности по итогам 2021 г.
Индексу Мосбиржи до нового исторического максимума осталось подняться всего на 20 пунктов или 0,5%. Это может произойти и на текущей неделе при сохранении относительно стабильного внешнего фона. Более важный среднесрочный ориентир и в то же время уровень сопротивления расположены в районе отметки 4000 п. Растущий тренд актуален, пока котировки удерживаются выше 3750 п. Конкретно сегодня причин для спуска к этому рубежу не наблюдается.
Отмечаем возобновление роста рублевых облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) наконец-то снова начал подниматься. В среднесрочной перспективе взгляд преимущественно положительный. Удержание средних и длинных рублевых долговых бумаг выглядит оправданным.
В паре USD/RUB тем временем сохраняется фаза консолидации. В ближайшей перспективе, вероятно, останется актуальным коридор 72,7–74.
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