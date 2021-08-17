МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Акции США закрылись на очередном максимуме, восстановившись после распродажи в начале дня понедельника, на фоне роста сектора Healthcare (+1.1%) и таких защитных секторов как Utilities и Consumer Staples (по +0.6%). Это помогло S&P 500 подняться на +100% с минимума марта 2020 года.

Основной фондовый индекс США закрылся ростом на +0.3% до 4,479.71. Семь из 11 основных отраслевых групп выросли, а в минусе закрылись Energy (-1.8%) и Materials (-0.5%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на —0.2%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на +0.3%.

Мэтт Мэйли, главный рыночный стратег Miller Tabak + Co, сказал, что, хотя в начале сессии в понедельник на рынки повлиял ряд факторов, в результате чего индекс S&P упал на —0.7%, по крайней мере, часть снижения была вызвана осторожностью инвесторов, поскольку "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватил контроль над Кабулом.

"Никто не думал, что Афганистан падет так быстро, так что это были новые новости", — сказал Мали. "Затем, когда люди подумали, что это действительно не повлияет на мировую экономику, вернулись покупатели".

Джо Байден аргументировал свое решение вывести войска США из Афганистана, отвечая на критику этого шага, который погрузил страну в хаос на фоне восстановления контроля над ней талибами спустя 20 лет.

"Я полностью поддерживаю свое решение", — сказал Байден, обращаясь к народу из Белого дома. Президент обвинил афганских военных, заявив, что им не хватает воли к борьбе, добавив, что миссия США никогда не заключалась в "построении нации", а скорее заключалась в борьбе с терроризмом. Он также отметил, что бывший президент Дональд Трамп уже успел заметно сократить присутствие США в стране.

Инвесторы с Уолл-стрит, наблюдающие за Афганистаном, заявили, что не видят непосредственной угрозы для цен на активы, но предупредили, что это может измениться. По словам наблюдателей за рынком, хаотичный вывод войск и сторонников США может поставить под угрозу инфраструктурный пакет и дальнейшее стимулирование экономики. Если Байдена будут считать политически ослабленным из-за того, что он не справился с кризисом, и республиканцы, и демократы могут от него дистанцироваться. Кризис также может замедлить восстановление экономики США, считает Фиона Чинкотта из City Index. "Но я действительно думаю, что пока это, скорее, экстремальный, не базовый, вариант".