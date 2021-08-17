Ситуация на финансовых рынках снова выходит из-под контроля
Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленною. Существенного снижения не произошло в первую очередь благодаря росту капитализации Apple, акции которого подросли на 1,35% до $151,12. Сильные результаты корпоративных отчетов во многом скомпенсировали геополитические и макроэкономические риски.
Однако утром во вторник ситуация на финансовых рынках снова начала выходить из-под контроля. Так, антимонопольный регулятор рынка Китая опубликовал проект правил, направленных на прекращение недобросовестной конкуренции в интернете. Правила охватывают широкий спектр областей: от запретов на использование компаниями данных до исключения фальшивых отзывов о товарах. В итоге акции технологических компаний показали резкое снижение: бумаги Tencent просели на 4,5%, Alibaba — на 5%.
Также существенно снизили аппетит к риску на мировых площадках ситуация в Афганистане, распространение дельта-штамма коронавируса и снижение производственного индекса NY Empire State.
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