Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 вернулась к 1,25%. Даже довольно высокая волатильность на рынке базового актива не в состоянии вывести из дремы рынок российских евробондов. Доходности суверенных выпусков остаются на минимумах этого года.

Сектор ОФЗ: хорошее начало недели. В понедельник рынок рублевого госдолга показал очень неплохой рост: цены бумаг с фиксированным купоном увеличились на 20 б. п. По-видимому, инвесторы оказались воодушевлены пятничными комментариями ЦБ («наметились некоторые признаки ослабления ценового давления»), а также данными по ВВП во II квартале 2021 г., согласно которым экономика России достигла своего «доковидного» уровня. Интересно, что в пандемию Россия вошла примерно с таким же уровнем ключевой ставки (6,0%), что и сейчас (6,5%). Правда, тогда – в феврале 2020 года – ценовое давление в экономике было более чем вдвое ниже текущего уровня.