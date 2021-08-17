Цены на нефть продолжают снижаться
Цены на нефть в понедельник оставались под давлением на фоне опасений из-за спроса в Азии, где распространение COVID-19 провоцирует возобновление локдаунов.
Уровень нефтепереработки в Китае по итогам июля сократился до минимумов с мая 2020 г. Независимые НПЗ сократили производство на фоне ужесточения квот и высоких запасов. В то же время в Индии сообщается о падении продаж топлива в первые две недели августа из-за погодных условий. Продажи газойля (около 40% всего потребления) сократились на 15,3% м/м, продажи бензина снизились на 4,9% м/м.
Одновременно в США, которые являются не только крупнейшим потребителем, но и крупнейшим производителем нефти, Минэнерго представило оптимистичный прогноз по сланцевой добыче на сентябрь 2021 г. В свежем отчете Drilling Productivity Report специалисты ведомства допустили рост производства на ключевых сланцевых участках до 8,09 млн б/с (+49 тыс. б/с) в сентябре. При этом оценка добычи в августе выросла еще сильнее — прогноз пересмотрен на 130 тыс. б/с.
Таким образом, негативный фон в понедельник был связан как со спросом, так и с предложением. Фьючерсы на Brent потеряли 1,5% и закрыли торги в районе $69,5 за баррель. Потенциал для снижения к уровню поддержки $67,5 по-прежнему сохраняется. При его пробое покупатели могут перехватить инициативу в районе $64,5–66 за баррель.
Сегодня с утра цены на нефть демонстрируют сдержанные попытки к восстановлению. Сентимент несколько улучшился после сообщения от Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+. По данным агентства, нефтепроизводители не планируют пересматривать планы по добыче в сторону роста, несмотря на призыв от администрации США. Это значит, что альянс намерен придерживаться плана по увеличению добычи на 0,4 млн б/с ежемесячно до конца года. Это подразумевает сохранение дефицита и сокращение нефтяных запасов при условии, что траектория спроса не ухудшится из-за COVID-19.
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