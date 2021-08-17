Итоги прошлой недели можно назвать рядовыми на фоне минимального притока средств по бюджетному каналу (0.1 трлн руб. с учетом размещения госдолга, покупки валюты и размещения депозитов и репо). При этом основным источником ликвидности для пополнения корсчетов (3.3 трлн руб.) стали депозиты в Банке России — изъятие средств достигло 2.0 трлн руб. (остаток 1.1 трлн руб.), что вернуло структурный профицит ликвидности на уровень 1.3 трлн руб. (3.3 трлн руб. на утро 11 августа). В итоге, рынок фондирования получил чуть больше аргументов для адаптации к новому уровню ключевой ставки — о/н Ruonia «подтянулась» до 6.39% и может минимизировать волатильность на этих уровнях.

Минфин не изменил своей тактики размещения средств, сохранив намерения плавно сокращать объемы депо и репо в обращении — в случае продления о/н репо объявленных аукционов будет достаточно для нетто изъятия 0.1 трлн руб., а в случае его приостановки, изъятие достигнет 0.35 трлн руб. Тем не менее, наиболее интересными будут среднесрочные аукционы — депо (63 дня) и репо (91 день), запланированные на 19 августа — так как позволят уточнить премию за срочность. На прошлом аукционе 63 дневного депозита спрос более, чем в 3 раза превысил лимит, а премия за срочность достигла 32 бп (сверх Ruonia о/н).

Одновременно с этим, ожидания относительно направления движения среднесрочных фиксированных ставок развивались в умеренно позитивном ключе. В то время как 3-месячный Mosprime сохранил премию к ключевой ставке на уровне 71 бп, форвардная ставка FRA 3x6 сократила премию против 3-месячного Mosprime до 19 бп (против 34 бп неделей ранее). Вероятно, наиболее важным фактором здесь выступает стабилизация локальной инфляции в последние недели, что дает надежду на охлаждение «ястребиного» настроя Банка России на ближайшем заседании (10 сентября).