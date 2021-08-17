Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,5%, несмотря на негативную динамику нефти и американских фондовых площадок. Инвесторы нейтрально реагируют на повышение прогноза профицита нефти в 2022 году, слабую макростатистику по КНР и США и ужесточение регуляторных условий.

Китайские компании, контролируемые государством, наращивают доли в ByteDance, Sina Weibo, Beijing ByteDance Technology. Пекин усиливает контроль компаний «роста», продвигая в их советы директоров представителей государства. Кроме того, сегодня в Китае представлен проект регуляторных мер для ИТ-сектора, призванный предотвратить недобросовестную конкуренцию и ограничить использование пользовательских данных. Национальное бюро статистики КНР по итогам последнего релиза макроданных за июль отмечает, что восстановление экономики неустойчиво и неравномерно, а также подвержено влиянию целого комплекса негативных факторов от продолжающейся пандемии до природных катаклизмов. На этом фоне интерес к рисковым активам ослабевает.

Индекс производственной активности США, который наряду с другими макроданными отслеживает ФРС для определения курса своей политики, за август упал до 18,3 после роста с 17,4 за июнь до 43 в июле. Отсутствие резко негативной реакции инвесторов на ухудшение активности производителей объясняется тем, что слабые макроданные способствуют отсрочке сворачивания стимулирующих программ ФРС.

Сохранение мягкой монетарной политики вопреки ускорению инфляции обусловит повышение маржи американских банков, акции которых в последние дни демонстрируют позитивную динамику. Возможно, этот позитив отражается и на отечественном финансовом секторе: в лидерах роста сегодня Тинькофф Банк, ВТБ и Сбер.

Хуже рынка, несмотря на стабилизацию цен на золото после ралли, вновь торгуются акции Petropavlovsk plc. Опасения инвесторов связаны с предстоящей 1 сентября публикацией отчета за первое полугодие по МСФО. Консенсус предполагает рост чистой прибыли Petropavlovsk в 2021 году примерно до 7 млрд в руб., и это уже учтено в котировках компании, которая переоценена к российским и зарубежным аналогам по ряду ключевых финансовых мультипликаторов. Давление на акции связано с отказом компании от выплаты дивидендов. Этот негатив в ближайшее время не удастся компенсировать, даже в случае если производство золота на предприятиях Petropavlovsk будет расти в пределах 10-15% в год.

Акции Газпрома дорожают за счет продолжения роста цен на газ в Европе. Прогноз средней цены поставок в дальнее зарубежье в 2021 году в июне был повышен до $240 за 1 тыс. куб. м, что предполагает ее стабилизацию во втором полугодии. В то же время индикативный контракт «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах в июне стоил в среднем $281 за 1 тыс. куб. м. Сентябрьский фьючерс на газ на этой площадке накануне подорожал до $586,3. При сохранении этой тенденции справедливую стоимость акций Газпрома можно будет повысить больше чем на 10%.

Интерес инвесторов к этим бумагам поддерживает заявление корпорации относительно германо-американских договоренностей по поводу проекта Северный поток-2, которые, по мнению менеджмента, носят «декларативный характер и по своей правовой природе не являются юридически обязывающим документом».

Во второй половине дня на отечественном фондовом рынке наиболее вероятна умеренно негативная динамика. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3845-3925 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,25-73,75 и 86,25-86,85 соответственно.



