На этой неделе продолжается коррекция вниз в нефтяных ценах, причиной которой стали дополнительные ограничительные меры в Китае на фоне распространения дельта-штамма коронавируса. В стране под изоляцию попадает все больше людей, ограничения касаются в том числе туристических направлений, что может существенно сказаться на потреблении нефтепродуктов в высокий туристический сезон. Тем не менее, учитывая прошлый успешный опыт Китая по борьбе с распространением вируса жесткими, но точечными мерами, рынок пока реагирует достаточно осторожным снижением нефтяных цен.

Мы предполагали коррекцию, главным образом, на фоне появления дополнительных объемов предложения от стран-членов ОПЕК+ и полагаем, что она может продолжиться, так как новые ограничения в Китае и увеличение предложения от ОПЕК+ могут отразиться на росте мировых запасов нефти. Напомним, картель согласовал повышение добычи на 400 тыс. барр./сутки ежемесячно с августа и до конца этого года. Таким образом, его суммарная добыча должна вырасти на 2 млн барр./сутки в 2021 г. Возможно, небольшие объемы на рынок добавят и американские производители, так как в США продолжается рост буровой активности. Так, количество активных нефтяных буровых установок, по данным Baker Hughes, к 13 августа достигло 397 шт., с минимума в 172 шт. в августе прошлого года. Добыча в США уже закрепилась выше отметки в 11 млн барр./сутки и сейчас находится на уровне ~11,3 млн барр./сутки.

Тем не менее, мы считаем, что коррекция в ценах будет умеренной и относительно краткосрочной, так как мировой спрос продолжает восстанавливаться, а Китай действительно имеет успешный опыт в борьбе с распространением коронавируса. В частности, в июле увеличилось потребление нефти в Индии при снижении заболеваемости и смягчении карантинных ограничений, хотя еще недавно ситуация в стране представляла основной риск для нефтяного рынка (в апреле число новый случаев составляло там сотни тысяч, но уже в июне опустилось ниже 50 тыс. и продолжает снижаться). По нашим оценкам, средняя цена нефти марки Brent в 4 кв. 2021 г. составит 70 долл./барр.