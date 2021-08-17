"Лента" пока не пользуется покупательским спросом
В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные и привилегированные акции Башнефти (+4,49% и +2,30%), гдр X5 Retail Group (+2,15%) и расписки Ленты (+1,96%). В лидерах снижения пребывали бумаги Роснефти (-1,30%) и котировки РУСАЛа (-1,16%).
Акции Башнефти во вторник подскочили без очевидных фундаментальных причин, судя по всему, продолжая отыгрывать опубликованные на прошлой неделе позитивные финансовые результаты по РСБУ и дивидендные ожидания.
Бумаги ритейлеров же коррекционно восстанавливались после падения из-за новостей о внеплановых антимонопольных проверках ФАС.
С технической точки зрения расписки Ленты в последние недели чувствуют себя хуже бумаг других ритейлеров и опустились до минимума с декабря 2020 года. Технические сигналы при этом, несмотря на текущие локальные минимумы, пока не предвещают смены тренда по бумагам на восходящий. ADX дневного и недельного графиков указывают на преобладание “медвежьих” настроений, хотя в случае закрепления выше 232 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) бумаги могут отскочить к 240 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика и средняя полоса Боллинджера недельного). При положении ниже 240 руб. не стоит рассчитывать на возвращение импульса к уверенному росту, а закрепление ниже поддержки 223 руб. укажет на риски развития падения к 216 руб. и 206 руб. При негативном сценарии покупатели могут активизироваться уже вблизи психологически важной отметки 200 руб.
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