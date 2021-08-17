Рубль незначительно слабел относительно евро и доллара. В сравнении с другими валютами риска потери рубля были заметно скромнее, поскольку AUD терял до 0,6%, а NZD вовсе просел на 1,25%. 

  • Перспективы повышения ставки Резервного Банка Новой Зеландии стали менее определёнными после обнаружения первого случая COVID-19 на территории страны с февраля текущего года. Тотальный карантин объявлен в Окленде на неделю, а по всей стране на трое суток. Австралийская валюта слабела на фоне достаточно «голубиного» протокола последнего заседания резервного Банка.
  • К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5070 рублей.
  • Ставки MosPrime выросли до 6,72% на день, 6,74% на неделю и 6,88% на месяц. Рост ставок начинает отражать повышенный спрос экспортёров на рублёвую ликвидность перед налоговыми платежами.
  • На Forex доллар продолжает укрепляться. DXY поднялся до 92,70 пунктов. Из валют развитых стран особенно заметно ослабление фунта стерлингов почти на 0,4%, хотя безработица в стране снизилась в июне.