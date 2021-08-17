Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил сдавать позиции вслед за глобальными площадками и нефтью. В начале основной российской сессии они отскочили от дневных минимумов, но это вызвало довольно умеренную коррекцию рубля.

Кроме третьей волны пандемии, давление на рынки оказывают очередные шаги по ужесточению госрегулирования в китайском технологическом сегменте. Появилась информация о вхождении подконтрольных государству структур в капитал некоторых компаний данного сектора. К тому же китайские органы сегодня представили проект новых регулятивных норм для интернет-сектора.

Дополнительным негативом выступило ухудшение геополитической обстановки, также связанное с Китаем, армия которого проводит учения вблизи Тайваня в ответ на провокации Тайбэя и Вашингтона.

Развивающиеся валюты поначалу активно снижались на фоне поступательного роста доллара. На старте европейских торгов он резко сдал позиции, существенно улучшив ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику в рамках коррекции волны снижения, произошедшей в начале августа. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, обновив недельный максимум.

В начале основных торгов рубль перешел к укреплению, хотя ситуация на мировых рынках вновь ухудшилась. Российская валюта в целом выглядит относительно неплохо с учетом внешних негативных сигналов, однако для развития восходящей тенденции не находит необходимых драйверов.

Нефть пытается нивелировать очередную просадку

Нефтяные цены с начала дня находятся под давлением, ускорив снижение утром. На старте европейской сессии произошел восходящий импульс, но он быстро нивелировался. К текущему моменту котировки резко отскочили, сейчас Brent теряет 0,3% около значения $69,4.

Нефть продолжает двигаться в русле общемировой тенденции, в основном реагируя на сигналы с ключевых площадок. Дополнительным негативом для всех сырьевых товаров остается рост доллара.

Тем не менее очередные отраслевые данные способны повлиять на динамику нефтяных цен. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2 млн барр.

Доллар ускорил рост

Американская валюта сегодня демонстрирует восходящую динамику, существенно сдав позиции в начале европейских торгов. Во второй половине дня (DXY) возобновил рост, ускорив его к текущему моменту. Сейчас DXY прибавляет сейчас 0,3% немного ниже уровня 93 п.

Европейская валюта с начала дня проявляет слабость, совершив рывок вверх после открытия у нас основных торгов. Однако развить данный импульс не удалось и пара EUR/USD перешла к активному снижению, теряя 0,3% около значения 1,174.

Техническая картина

Динамика пары USD/RUB приобретает разнонаправленный характер, границы формирующейся консолидации могут находиться в диапазоне 73,16–73,68. До закрытия часовой свечки за его пределами более вероятно сохранение «боковой» тенденции.



