На старте сессии мы испытали небольшое кратковременное давление негативного внешнего фона, но он умеренно улучшился, вызвав у нас восходящий импульс. В результате индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — месячный.

Кроме третьей волны пандемии, давление на рынки оказывают очередные шаги по ужесточению госрегулирования в китайском технологическом сегменте. Появилась информация о вхождении подконтрольных государству структур в капитал некоторых компаний данного сектора. К тому же китайские органы сегодня представили проект новых регулятивных норм для интернет-сектора.

Дополнительным негативом выступило ухудшение геополитической обстановки, также связанное с Китаем, армия которого проводит учения вблизи Тайваня в ответ на провокации Тайбэя и Вашингтона.

Во второй половине наших торгов мировые фондовые индикаторы резко просели из-за более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США. Однако мы отреагировали на этот импульс сдержанно, вскоре возобновив рост благодаря развитию восходящего движения нефти и отскоку глобальных площадок от дневного минимума.

Валютный рынок

Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил сдавать позиции вслед за глобальными площадками и нефтью. В начале основной российской сессии они отскочили от дневных минимумов, но это вызвало довольно умеренную коррекцию рубля.

Развивающиеся валюты поначалу активно снижались на фоне поступательного роста доллара. На старте европейских торгов он резко сдал позиции, существенно улучшив ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс. Во второй половине наших торгов доллар совершил рывок вверх, вызвав серьезную просадку развивающихся валют, многие обновили дневные минимумы.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику в рамках коррекции снижения, произошедшего в начале августа. Индекс гособлигаций RGBI повысился четвертую сессию подряд, обновив недельный максимум.

В начале основных торгов рубль перешел к укреплению, хотя ситуация на мировых рынках вновь ухудшилась. Российская валюта в целом выглядит относительно неплохо с учетом внешних негативных сигналов, однако для развития восходящей тенденции не находит необходимых драйверов.

Во второй половине сессии рубль обновил дневной минимум к доллару из-за ускорения его роста на внешнем рынке. В то же время в паре с евро рубль усилил восходящую динамику, выйдя в небольшой плюс, но по отношению к бивалютной корзине сохранил умеренные потери.

Розничные продажи в США снизились значительней ожиданий, несмотря на это доллар усилил восходящую динамику. Вышедшие немного позже данные по объему промышленного производства в США превысили прогноз, увеличив достижения американской валюты.