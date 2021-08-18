Индекс S&P 500 упал, прервав серию из новых максимумов в течение пяти торговых сессий подряд, так как вышедшие хуже ожиданий данные по потребительскому рынку и опасения по поводу экономического воздействия дельта-штамма оказали негативное давление на рынки.

Основной индекс акций США закрылся снижением на —0.7%. Четыре из 11 основных отраслевых групп выросли, при этом на лидирующих позициях были в сектора Healthcare (+1.2%) и Real Estate (+0.2%). Consumer Discretionary и Materials упали на —2.4% и —1.2% соответственно. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на —0.9%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на —0.8%.

Розничные продажи в США в июле снизились на —1.1%, превысив прогнозируемое прогноз в —0.3%, поскольку американцы таким образом отреагировали на рост цен. Между тем, промышленное производство в прошлом месяце выросло на +0.9%, превзойдя оценки аналитиков в +0.5%.

Скотт Фуллман, главный стратег Revere Securities, отметил низкую активность в торговле опционами и запаздывающие внутренние технические индикаторы рынка, написав, что «отрицательные расхождения и сигналы, исходящие изнутри рынка, не только не подтвердили новые максимумы, но и показали, что существует растущая вероятность краткосрочной коррекции».

Что касается международных новостей, то акции китайских технологических компаний упали после того, как правительство опубликовало проект правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию между операторами онлайн-платформ.

Джером Пауэлл предупредил, что в экономике произойдут серьезные изменения, за которыми ФРС должна будет следить, поскольку пандемия в США все еще находится в самом разгаре, добавив, что еще не ясно, насколько большое влияние будет иметь дельта-штамм. Он не стал обсуждать взгляд на экономику или монетарную политику в преддверии заседания в Джексон-Хоул на следующей неделе и протокола заседания ФРС, который будет опубликован в среду. Тем временем, президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что возрождение вируса будет иметь «более широкие экономические последствия», добавив, что США, вероятно, находятся «в нескольких годах» от повышения ставок. В среду президент ФРС Далласа Роберт Каплан обсудит экономические вопросы.

Не будет убежища для террористов. Талибан* пообещал предотвратить использование афганской территории для нападений на любую другую страну, стремясь развеять опасения, что группировка намеревается вновь навязать исламский фундаментализм в Афганистане. «Мы заверяем международное сообщество, особенно США и соседние страны, в том, что Афганистан не будет использован против них», — сказал официальный представитель группы Забихулла Муджахед на первой пресс-конференции боевиков в Кабуле. Он также пообещал построить инклюзивное правительство и защищать права женщин «в рамках закона шариата».

*Террористическая организация, запрещенная в России