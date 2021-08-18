Рубль проигнорировал позитивные факторы предыдущего дня
Пара доллар/рубль завершила торги во вторник, как и ожидалось, в направлении середины нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей с незначительным удорожанием американской валюты.
Несмотря на увеличение объемов торгов рублем, а также относительно стабильную нефть, рубль не смог устоять перед коррекцией доллара. Не поддержали рубль и вчерашние слабые данные по розничным продажам в США, а также новый безлимитный выпуск ОФЗ, где, как и прежде, участвовало достаточно иностранного капитала. В целом, позитивных факторов для рубля на этой неделе мы не видим, исключением могут стать лишь восстановление цен на нефть и рост объема экспорта, однако такой сценарий представляется нам маловероятным и вряд ли он позволит рублю окрепнуть в достаточной мере. Драйвером валют на этой неделе также могут выступить результаты обращений за пособием по безработице в США.
По состоянию на утро среды мировые фондовые рынки открылись слабопозитивно. Нефть марки Brent торгуется по 69,3 долл./барр. Данные аспекты могут незначительно поддержать рубль на сегодняшний день.
Сегодня мы ожидаем незначительного отката рубля к нижней границе нашего текущего целевого диапазона с закрытием торгов у середины коридора. Основным отягощающим фактором может выступить консервативный настрой инвесторов относительно рынков и разворот их взглядов на безопасные валюты DM.
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